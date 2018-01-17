تفوقت ايرباص على منافستها بوينغ بنيلها اول صفقة بيع طائرات للعام 2018 مع اعلان شركة الطيران المكسيكية المنخفضة التكلفة “فولاريس” شراء 80 من طائراتها من طراز “ايه 320” بمبلغ 9.3 مليارات دولار.

وتأتي عملية الشراء التي تمتد خلال السنوات الثماني المقبلة بعد ان تجاوزت شركة ايرباص الاوروبية بوينغ العام الماضي من حيث طلبيات الطائرات التي بلغت 1109 مقابل 718 للشركة الاميركية.

وقال وزير الاتصالات المكسيكي جيراردو رويز ان “اعلان شركة فولاريس شراء 80 طائرة ايرباص بقيمة 9.3 مليارات دولار مهم جدا”.

من جهته، قال انريك بيلترانينا الرئيس التنفيذي لشركة فولاريس انها “اكبر طلبية طائرات في تاريخ المكسيك”. واضاف انه سيتم تسليم 40 من الطائرات بين عامي 2018 و2021 والباقي بحلول عام 2026.

وتسير فولاريس التي تاسست عام 2006 رحلات داخل المكسيك والى 78 وجهة في الخارج، وقد اقلت العام الماضي اكثر من 320 الف راكب.

وكانت ايرباص اعلنت ان اداءها لعام 2017 في تسليم الطائرات التجارية حقق رقما قياسيا يعكس 15 عاما من النمو على التوالي.

ونهاية عام 2017، بلغ إجمالي طلبيات إيرباص 7656 طائرة بقيمة 1.059 تريليون دولار (867 مليار يورو).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية