صرح وزير الطيران الروسي مكسيم سوكولوف بأنه يجري تبادل الوثائق مع مصر حول استئناف الرحلات الجوية، مشيرا الى أن أولى الرحلات بين موسكو والقاهرة يجب أن تبدأ في منتصف شهر شباط/ فبراير المقبل.

وقال سوكولوف للصحفيين: “يجري تبادل الوثائق، سواء من جانب “أيروفلوت”، أو شركة “مصر للطيران”، كما قلت سابقا، نحتاج لـ 1.5 شهرا لاستئناف الرحلات بعد قرار الرئيس الروسي، وهذا القرار اتخذ في بداية شهر يناير”. وتابع: “بحسب توقعاتنا، الرحلات الأولى بين موسكو وجمهورية مصر العربية ستبدأ في منتصف شهر فبراير”.

وأشار إلى انه حتى الآن فقط هاتين الشركتين تعملان على فتح الروابط الجوية. وأضاف “لكن إذا ما تقدمت إحدى شركات الطيران الأخرى ، فإننا مع سلطات الطيران في مصر في إطار اتفاقية الخدمات الجوية لدينا، ستنظر في هذه المسألة”.

هذا وفي وقت سابق أعلن رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة “روستوريزم”، أوليغ سافونوف، أنه يمكن لشركات السياحة الروسية تنظيم الرحلات السياحية إلى مصر ولكن بما يتفق تماما مع المرسوم الرئاسي على أساس رحلات منتظمة إلى القاهرة.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم 2 كانون الثاني/يناير الجاري مرسوماً بشأن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مع القاهرة، ودخلت الوثيقة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها، ما يرفع من الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية لتنفيذ رحلات إلى القاهرة، ويسمح أيضا ببيع الجولات السياحية إلى هذه المدينة.

جدير بالذكر، أن روسيا أوقفت رحلاتها الجوية مع مصر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بعد تحطم طائرة سياحية روسية في صحراء سيناء كان على متنها 224 شخصا، لتظهر بعدها التحقيقات الروسية أن الحادث وقع بفعل عمل إرهابي.

المصدر: سبوتنيك