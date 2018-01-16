استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير البيئة طارق الخطيب، الذي قدم له نسخة عن الملخص التنفيذي للسياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، وبحث معه في السبل الآيلة لتنفيذها.

بعد اللقاء، قال الوزير الخطيب للصحافيين”تشرفت بلقاء رئيس الجمهورية وقدمت له نسخة عن الملخص التنفيذي للسياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة، كما بحثت مع الرئيس عون السبل الايلة لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ.

وعرضت للاجراءات التي بدأنا اتخاذها في الوزارة والتي سنطلق من خلالها هذه السياسة في مؤتمرات عامة تعقد في المحافظات مع البلديات لنشرح لهذه الاخيرة دورها وواجباتها وواجبات وزارة البيئة تجاهها، فضلا عن الامكانيات التي ستوضع في تصرفها، وتزودنا بتوجيهات الرئيس حول هذه الامور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام