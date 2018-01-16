تدمير آلية سعودية بعبوة ناسفة خلف قرية الخقاقة في جيزان ومصرع طاقمها (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 16 2018 - 17:54
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الإمام السيد علي الخامنئي التقى المشاركين في الدورة الـ 13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي
الإمام الخامنئي: الحكومات التي تساعد أميركا و"إسرائيل" كالسعودية ترتكب خيانة بحق الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي
الإمام الخامنئي: الخطوة الأميركية في ما يخص القدس حماقة كبيرة لن تتحقق ولن يكونوا قادرين على تنفيذها
الإمام الخامنئي: فلسطين هي قضية العالم الإسلامي التي تم تجاهلها بشكل تام وباعتقادي أن الجهاد ضد الكيان الصهيوني سيثمر
الرئيس الشيخ روحاني: الخطة الأميركية الأخيرة حول سوريا مخالفة للمعايير الدولية ومؤامرة تستهدف وحدة سوريا وأمن المنطقة
رئيس البرلمان العراقي: دور إيران في محاربة الإرهاب وتسوية القضايا والمشاكل الراهنة في العالم الإسلامي ثمين جداً
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على تل موتيلات المشرف نارياً على قريتي طوطح وأبو حريق في ريف حماه الشمالي الشرقي
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي ماسح وتل ماسح وتلة الشهيد بريف حلب الجنوبي الشرقي بعد معارك مع النصرة وحلفائها
الوزير خليل: هناك حكم آخر لمجلس الشورى عام 1992 يقول بوجوب توقيع وزير المال على المراسيم التي يتوجب عليها أعباء مالية
قائد الجيش اللبناني: ملتزمون بالحفاظ على استقرار الحدود الجنوبية في إطار الـ 1701 وجاهزون لمواجهة أي عدوان إسرائيلي
اليونيسف تحصي وقوع 5 آلاف طفل يمني بين قتيل وجريح منذ بداية العدوان السعودي الأميركي عام 2015
الجيش اليمني واللجان الشعبية يدمرون آلية سعودية بعبوة ناسفة خلف قرية الخفاقة ويقنصون جندياً سعودياً في قرية قوى بجيزان
مقتل وجرح عدد من مرتزقة العدوان بعد استهدافهم من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية بصاروخ موجه على جبهة الهاملي في تعز
السودان: الشرطة تفرق مئات المتظاهرين خلال احتجاجهم على ارتفاع أسعار الخبز قرب القصر الرئاسي في الخرطوم
رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي "لا يزال منفتحاً" إزاء عودة بريطانيا عن موقفها بخصوص بريكست
وزراء مالية الاتحاد الاوروبي يستعدون لشطب بنما وسبع دول أخرى من قائمته السوداء للملاذات الضريبية
اتفاق بين بنغلادش وبورما على إعادة مئات الآلاف من نازحي الروهينغا خلال سنتين
كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اربعين الحاج فايز مغنية وسنوية شهداء القنيطرة الجمعة الساعة 15:00 عصرا
تدمير آلية سعودية بعبوة ناسفة خلف قرية الخقاقة في جيزان ومصرع طاقمها (وسائل اعلام يمنية)
منذ 1 ساعة
16 January، 2018
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