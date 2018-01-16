أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، استمرار بلاده في تقديم الدعم لسورية حكومة وشعبا في حربها على الإرهاب حتى تحقيق النصر النهائي في تلك المعركة.

وأدان الشيخ روحاني، خلال استقباله، رئيس مجلس الشعب السوري حموده يوسف صباغ وعددا من أعضاء المجلس والسفير السوري في طهران عدنان محمود، تواجد القوات الأميركية غير الشرعي على الأراضي السورية والذي يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية، مبينا أن واشنطن تقود مؤامرة ضد سيادة سورية ووحدتها وضد المنطقة.كما شدد الشيخ روحاني على أهمية استمرار محاربة الإرهاب ومواجهة التدخلات الأجنبية.

المصدر: سانا