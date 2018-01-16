اعلنت الشرطة الاميركية الاثنين انها عثرت في منزل بمدينة صغيرة في كاليفورنيا على 12 شقيقا وشقيقة تتراوح أعمارهم بين عامين و29 عاما محتجزين داخل منزلهم ويتضورون جوعا ومتسخين وبعضهم كان مقيدا بسلاسل، مشيرة الى انها اعتقلت الوالدين ووجهت اليهما تهمتي التعذيب وتعريض حياة اطفال للخطر.

وقال مكتب شريف مدينة بيريس الواقعة على بعد ساعتين جنوب شرق لوس انجليس في بيان ان شقيقة ثالثة عشرة تبلغ من العمر 17 عاما هي التي اتصلت بالشرطة للإبلاغ عن هذه المعاناة بعدما تمكنت من الفرار من المنزل، مشيرا الى انها اجرت الاتصال بواسطة هاتف نقال عثرت عليه في المنزل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية