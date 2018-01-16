أدانت الحكومة السعودية “اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتين مدنيتين إماراتيتين وهما في طريقهما إلى المنامة” نظرا لخطورة هذه الخطوة وتهديدها أمن وسلامة حركة الطيران المدني.

وبهذا الصدد، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية “هذا الإجراء يشكل تهديدا لسلامة الطيران المدني وخرقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع الأخذ في الاعتبار أن بياني الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكدا على أن الرحلتين اعتياديتان ومجدولتان ومعروفتا المسار ومستوفيتان للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا”.

المصدر: وكالات