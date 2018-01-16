أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده ستحارب مسلحي “وحدات حماية الشعب” الكردية أينما كانوا، معتبرا أن القضاء على الخطر الصادر عنها يعد مسألة وجود بالنسبة إلى تركيا.

وقال أوغلو في تصريح بهذا الصدد “على واشنطن والغرب أن يكونوا صريحين، ويعترفون بما إذا كانت نيتهم تقسيم سوريا، أو الحفاظ على وحدة أراضيها”.

وأضاف “سنحارب وحدات حماية الشعب كما فعلنا مع حزب العمال الكردستاني في عفرين وشرقي الفرات وفي كل مكان، لأن الأمر يمثل مسألة وجود بالنسبة إلينا”.

واعتبر أن الولايات المتحدة لا يمكنها إصدار بيانات باسم التحالف الدولي ضد “داعش” بصورة أحادية، معيدا إلى الأذهان عضوية أنقرة في هذا التحالف.

المصدر: وكالة الاناضول