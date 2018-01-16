حكمت محكمة بحرينية بالسجن عامين على الناشط الحقوقي نبيل رجب على خلفية حديثه لقنوات تلفزيونية، فيما أرجأت محاكمته في قضية تغريداته حول اليمن وسجن جو للشهر المقبل.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان قد جدد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب عشية انعقاد محاكمته بتهمٍ تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

وقال المركز في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن “محكمة التمييز تنظر غداً في عقوبة السجن لمدة سنتين الصادرة ضد الحقوقي نبيل رجب بسبب مقابلات مع وسائل اعلام، وفي جلسة اخرى تستمع المحكمة الكبرى للمرافعة الختامية في قضية حرب اليمن وإهانة السعودية والإضرار بالعمليات الحربية”.

وتعتبر الجلسة للمرافعة الختامية في القضية التي تتعلق تتعلق بتغريدات على تويتر تنتقد العدوان على اليمن والأوضاع داخل سجون البحرين والتي قد يواجه فيها رجب مدد بالسجن تصل إلى 15 عاماً.

ويعد رجب أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في دول الخليج ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وهو أيضا المدير المؤسس لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ونائب الأمين العام للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وعضو في هيومن رايتس ووتش.

المصدر: وكالات