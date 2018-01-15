أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا الاتحاديةـ تشكك في قيام طوكيو بإدارة عمل عناصر نظام الدرع الصاروخية الأميركية من طراز “إيجيس” الذي من المخطط أن يتم نشرها في اليابان، بشكل مستقل.

وقال لافروف، في مؤتمره الصحفي السنوي خلال معرض تعليقه علي رغبة اليابان في نشر منظومات الدرع الصاروخية الأميركية من طراز “إيجيس إيشور” في أراضيها: “لقد أدلى زملاؤنا اليابانيون بدلائل على أن نظام “إيجيس إيشور”، أو بتعبير أدق، أحد أنواعه الذي – كما يقولون – سيتم نشره في اليابان، يختلف عن النوع الموجود لدي كوريا الجنوبية وكذلك الاناوع الموجود في أوروبا. أما نحن فإن هذه المعلومات غير متوفرة لدينا. بل لدينا معلومات أخرى تؤكد أن نظام الدرع الصاروخي الذي سيتم نشره في اليابان يعتمد أساسا علي قواذف متعددة المهام والتي لها قدرة علي استخدام الأسلحة الهجومية.

المصدر: سبوتنيك