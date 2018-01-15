دعا الحزب الشيوعي السوداني، إلى تنظيم احتجاجات سلمية على ارتفاع الأسعار في البلاد، وأكد أن العديد من الأحزاب السياسية والهيئات والكيانات الشبابية ستشارك في هذه الاحتجاجات التي تنطلق غدا الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الحزب الشيوعي السوداني، علي سعيد، في تصريح، لوكالة “سبوتنيك” اليوم الاثنين، إن “الحزب دعا جميع أعضائه، للمشاركة في تظاهرة سلمية صامتة، يوم غد الثلاثاء، احتجاجا للزيادات الأخيرة في الأسعار وغلاء المعيشة، وأيضا للاحتجاج على القمع الأمني الذي تعرض له المتظاهرين خلال الاحتجاجات في الايام الفائتة”.

المصدر: سبوتنيك