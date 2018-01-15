أعلن نادي الأسير الفلسطيني بقيام قوة “ناحشون” الإسرائيلية المعروفة بقوة القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون، اليوم الاثنين، باقتحام القسم رقم “10” في سجن ايشيل.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان تلقت وكالة “سبوتنيك”، إن قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال قسم (10)، في معتقل “ايشل” “نفذّت عمليات تفتيش استمرت لسبع ساعات متتالية، بعد أن أخرجت 120 أسيراً يقبعون في القسم إلى الخارج رغم برودة الطقس مع الإشارة إلى أن 39 أسيراً ممن تم قمعهم من المرضى”.

واضاف البيان، رداً على تصعيد قوات القمع “أبلغ الأسرى في كافة السجون، الإدارة إنه وإن لم توقف إجراءاتها القمعية سيقومون بخطوات احتجاجية منظمة”.

المصدر: سبوتنيك