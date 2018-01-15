أعلنت السلطات الأفغانية عن نجاح الجولة الثالثة من مفاوضات السلام غير الرسمية بين كابل وحركة “طالبان” في اسطنبول فيما نفت الحركة مشاركتها في المفاوضات أصلا.

وذكر موقع Ariana News الإخباري الأفغاني اليوم أن وفد الحكومة الأفغانية يضم مستشاري الرئيس الأفغاني همايون جرير وعباس باصر وأن وفد “طالبان” ضم من 5 شخصيات بينها 4 قياديين في الحركة.

كما ذكرت قناة “تولو نيوز” أن وفد “طالبان” يضم ممثلين عن جماعة “شبكة حقاني” و”مجلس شورى كويتا”.

ونقل Ariana News عن جرير قوله، إن المباحثات تأتي تمهيدا للشروع في مفاوضات رسمية بين الطرفين سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبا.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية بأن الجولة الحالية من المفاوضات، انطلقت السبت في الـ13 من الشهر الجاري وستستمر حتى الاثنين المقبل.

كما أفادت وكالة “شينخوا” الصينية بأن المتحدث باسم “طالبان” ربيح الله مجاهد نفى صحة التقارير حول مشاركة وفد حركته في مفاوضات اسطنبول.

وأضاف “لم نرسل أي وفد، أو أي شخصية تمثل الإمارة الإسلامية الأفغانية إلى تركيا. هذه التقارير الزائفة من صنع المخابرات وضرب من الأفعال العدائية”.

المصدر: وكالات