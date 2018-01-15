هاجم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العقيد أحمد المسماري تركيا متهما إياها بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم الإرهاب في بلاده.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، “إن الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر يخوض معركة شرسة ضد الإرهاب فيما تركيا مستمرة في تدخلها البغيض في ليبيا”.

وأضاف “التدخل التركي أدخلنا في مأزق ووضع ليبيا في موقف ضعيف جدا أمام الإرهاب والإرهابيين”.

وأكد أن الإرهابيين الذين أصيبوا في معركة بنينة شرقي بنغازي في حملة الكرامة، عولجوا في تركيا “حاضنة وداعمة الإرهاب في ليبيا”.

كما أشار إلى أن القوات الليبية عثرت خلال على “ما يؤكد الحضور التركي في الأموال والمواد في ما تشهده ليبيا”.

وحذر المسماري من مؤامرة تحاك القوى الوطنية في بلاده، تبلورت معالمها في الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمنطقة.

وعرض المسماري صور إرهابيين أكد أنهم قاتلوا في ليبيا ويتلقون العلاج في مستشفيات تركية فخمة.

واعتبر أن تركيا وقطر والسودان، هي الدول الأساسية الراعية للإرهاب في المنطقة.

وتأتي هذه الاتهامات بعد أن ضبط خفر السواحل اليوناني الأربعاء الماضي سفينة محملة بمواد لتصنيع المتفجرات وهي في طريقها إلى ليبيا.

المصدر: وكالات