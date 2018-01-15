خلفت انزلاقات التربة الضخمة التي ضربت قسما من جنوب كاليفورنيا بداية الاسبوع، 20 قتيلا بحسب حصيلة جديدة اعلنت نهاية الاسبوع، فيما يواصل المسعفون البحث عن ضحايا بين الركام والمباني المتضررة.

واورد الموقع الالكتروني لمنطقة سانتا باربرا ان اربعة اشخاص لا يزالون في عداد المفقودين، محذرا من ان هذا العدد قد “يتغير في شكل كبير”.

واورد بيان مشترك لاجهزة الانقاذ في المنطقة والولاية ان “البيئة غير المستقرة لا تزال تشكل خطرا على المدنيين والمسعفين” و”الكميات الهائلة من الوحل والركام تعوق تقدم العمل”. واضاف البيان ان “الاولوية تبقى لعمليات البحث والانقاذ”.

وادت الانزلاقات الى اصابة 28 شخصا وتدمير 65 منزلا وثماني شركات في مونتي سيتو الواقعة شرق سانتا باربارا، كما تسببت باضرار في العديد من المباني.

وتسببت الامطار الغزيرة التي انهمرت الثلاثاء الماضي على هذه المنطقة التي تعرضت لحرائق مترامية في كانون الاول/ديسمبر، بانزلاقات للتربة طاولت هضاب مونتي سيتو ومدنا اخرى في منطقة سانتا باربرا شمال غرب لوس انجليس، وذلك بعد اسبوعين من عودة السكان الذين اخلوا منازلهم هربا من الحرائق.

واتت الحرائق على القسم الاكبر من المزروعات، ما هيأ الظروف للكارثة الاخيرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية