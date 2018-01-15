اعلن الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، احد افراد العائلة الحاكمة في قطر، انه محتجز في الامارات، بحسب ما نقلت وسائل اعلام الاحد، ما استدعى نفيا سريعا من مسؤول اماراتي.

وظهر عبدالله بن علي آل ثاني في اب/اغسطس كوسيط قطري على خط الازمة بين الدوحة وجيرانها الخليجيين، الا ان الدوحة سرعان ما قللت من شأن لقاءاتهـ مؤكدة انه لم يكن مكلفا من الحكومة القطرية.

وفي تسجيل فيديو تم تداوله على شبكة الانترنت وبثته قناة الجزيرة التلفزيونية يظهر عبدالله بن علي جالسا على كرسي وهو يقول “أخاف أن يحصل لي مكروه ويلقون باللوم على قطر”.

ويضيف عبدالله بن علي في التسجيل “انا موجود الآن في ابوظبي، كنت ضيفا عند ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”.

وتابع “الآن لم أعد في وضع ضيافة إنما في وضعية احتجاز، أريد أن أبلغكم أن قطر بريئة”، مضيفا “أنا في ضيافة الشيخ محمد وأي شيء يجري فهو مسؤول عنه”.

وفي اول رد فعل قطري على تسجيل الفيديو، نقلت وسائل اعلام عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر قولها لوكالة الانباء القطرية إن الدوحة تراقب الموقف من كثب.

وقالت المتحدثة إن قطر “تراقب الموقف من كثب، ولكن ونتيجة لانقطاع وسائل الاتصال كافة مع دولة الإمارات، فإنه من الصعب الجزم بخلفيات ما يحدث وتفاصيله”.

واضافت ان “دولة قطر من حيث المبدأ، تقف مع حفظ الحقوق القانونية لأي فرد، ومن حق أسرته اللجوء لجميع السبل القانونية لحفظ حقوقه”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية