نفى البيت الأبيض تصريحا نسب إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد فيه الأخير أنه على علاقة طيبة بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وسبق لصحيفة “وول ستريت جورنال” ونقلت عن ترامب قوله “أقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونغ أون”، فيما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز أن “الجملة التي نقلتها الصحيفة وتوحي بأن كيم وترامب على اتصال، كانت شرطية”.

وأوضحت في تغريدة على “تويتر”، أن ترامب قال إنه “قد يقيم علاقة جيدة على الأرجح مع كيم جونغ أون”، وأضافت: لقد قال ترامب “قد أقيم.. قد أقيم.. قد أقيم” ولا أقيم، ودوّنت جملة “قد أقيم” باللون الأحمر.

واعتبرت ساندرز في تغريدتها كذلك، أن “وول ستريت جورنال” ما زالت تنشر أخبارا كاذبة، كما حرّر ترامب الأحد تغريدة أكد فيها ما نشرته المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز.

وخلال الحديث الذي تطرق فيه ترامب إلى نظيره الكوري الشمالي، رفض أن يكشف عمّا إذا كان قد تحدث إلى كيم، وقال “لا أقول إنني فعلت ذلك أو أنني لم أفعله، بل لا أريد التعليق على هذا أصلا”.

المصدر: وكالات