تدمير آليتين عسكريتين لقوى العدوان شمال يختل في تعز (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 14 2018 - 17:44
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تدمير آليتين عسكريتين لقوى العدوان شمال يختل في تعز (وسائل اعلام يمنية)
منذ 2 ساعة
14 January، 2018
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