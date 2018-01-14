اكد رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني أن أمريكا هُزمت في عدد من الساحات امام الشعب الإيراني العظيم؛ مضيفا لقد حاولت أمريكا أن تقف في مواجهة الرأي العام العالمي وأن تطيح بالتعهدات الدولية لكنها اخفقت.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان الرئيس روحاني وفي كلمته اليوم الاحد خلال مراسم اختتام مهرجان فارابي التاسع، لفت الى محاولات الامريكيين لتقويض الاتفاق النووي خلال الأيام الماضية؛ مصرحا “لكن الجميع شاهد الجبهة المواجهة لأمريكا، فعدا دولة أو دولتين وكيان كريه، كانت جميع الدول موحّدة في مواجهة الأمريكيين”.

ولفت رئيس الجمهورية الاسلامية “إلى أن عدم احترام المقررات الدولية، والقيم الدينية، والعدالة، والصدق، والوفاء بالعهد والالتزام بتعهدات الحكومات المنصرمة يؤدي الى نتيجة وهي عدم إمكانية عقد أي تعهدات أخرى”.

وتابع “الفترات الحكومية هي فترات قصيرة، ولذلك فإن الحفاظ على الثقة يقتضي التزام الحكومات اللاحقة بالتعهدات التي قطعتها الحكومات السابقة، وهذا المبدأ أساس في العلاقات الدولية”.

وأعرب الشيخ روحاني عن ارتياحه من عدم نجاح إدارة البيت الأبيض في زعزعة وتخريب التعهدات الدولية والإطاحة بمقررات مجلس الأمن واتفاق 7 دول، وقال “عدم النجاح الأمريكي في هذا المجال هو انتصار للبشرية والأخلاق”.

وحول الاتفاق النووي، فقد نوّه رئيس الجمهورية الاسلامية “إلى أن هذا الاتفاق يملك نجاحات لا يمكن أن تنتهي مع مرور الزمن”؛ مضيفا “لقد أثبتنا للعالم أنّه يمكن حل المشاكل الإقليمية والدولية المعقدة عبر الجلوس الى طاولة المفاوضات. هذا سيبقى مسجلا في التاريخ”.

وأردف الشيخ روحاني بالقول “لقد أثبتنا للعالم بأننا صادقون وأن أعداءنا كاذبون. هذا ما تقوله الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتواجد فيها الولايات المتحدة نفسها”.

وأشار رئيس الجمهورية الاسلامية إلى أن الاتفاق النووي يحمل آثارا ستبقى مخلّدة ولن يستطيع أحد محوها، مضيفا “لقد بذل ترامب مساع ضخمة للإطاحة بالاتفاق لكنّه لم يحقق ذلك”.

واقيمت صباح اليوم الاحد في طهران، مراسم الحفل الختامي لمهرجان فارابي الدولي التاسع الخاص بابحاث العلوم الانسانية والاسلامية، برعاية رئيس الجمهورية الشيخ حسن روحاني، ومشاركة وزير العلوم والابحاث والتقنية منصور غلامي وعدد من الشخصيات العلمية والثقافية رفيعة المستوى، الى جانب حشد من النخب والشخصيات العلمية والثقافية في ايران.

علما ان مهرجان فارابي الدولي الخاص بابحاث العلوم الانسانية والاسلامية يقام سنويا في ايران ويحمل اهدافا منشودة تصب في خدمة العلوم الاسلامية والانسانية والنهوض بمستوى الابحاث والدراسات التي تتم في هذا المجال وتعزيزها.

المصدر: وكالة تسنيم