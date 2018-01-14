حلب وريفها:

ـ سيطر الجيش السوري وحلفاؤه في محور المقاومة على غالبية ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد أن انتهوا من تمشيط كامل القرى والبلدات التي تقع في شمال شرق الطريق الممتد من خناصر إلى تل الضمان وصولا إلى جبل الاربعين.

وهي: “جبل المدور ووادي الصنوع، وقرى ومناطق وبلدات ” النعمانية، بويضة صغيرة، مشرفة البويضتين، بويضة كبيرة، الواجد، برج سبنة، سويحة، الإسماعيلية، مزرعة المنبطح، مربعة السلوم، جب غليص، جب الخفي، رسم عبده بيشة، بيشة، مربعة كبيرة، ربيعة، الباكات، الزيدية، مقتل الزيدي، الصطبلات، رسم البساس، جب التينة، رسم الكركور، مدائن كبير، مشيرفة أرجل، تليل الصياح، الزانة، رسم فتاح، المدينة، السميرية، مغيرات الشبلي، بصيلة، الحاجب، رسم شوكان، سويان، كفر حوت، المدرسة، الطيبة، برج غزاوي، جديدة، سرج فارع، حج منصور، خربة المعيجر، القنيطرات، سرجة غربية، تليل الصياح، رجم عميرات، المرحمية ومشرفة الهلالات”

ـ استهدفت القوات التركية المتمركزة قرب الحدود السورية في ولاية هطاي جنوبي تركيا، بالمدفعية مواقع مسلحي تنظيم “ب ي د/ بي كا كا” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، من جهتها استهدفت “قسد” أطراف مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، بالقذائف المدفعية.

ـ قامت “قسد” بتجميع موظفيها وبعض مؤيديها قرب دوار البطة في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي للخروج بتظاهرة مؤيدة لها، بالتزامن مع “إضراب العشائر” الذي بدأ صباح اليوم في المدينة، وذكر ناشطون تابعون للمجموعات المسلحة إلى أن “قسد” جاءت بمؤيدين لها من خارج مدينة منبج للمشاركة في التظاهرة.

ادلب وريفها:

ـ صدَّ الجيش السوري وحلفاؤه هجوماً عنيفاً لـ “جبهة النصرة والحزب التركستاني” والفصائل المتحالفة معهما، على نقاطهم في محوري “المشيرفة _عطشان”، و”اسطبلات _ربيعة” في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث بدأ الهجوم ليلة أمس، وعمل سلاحا الجو والمدفعية على استهداف تحركات المسلحين ونقاط انتشارهم في المنطقة بشكل مكثف ودقيق، تجدر الاشارة الى ان محاور هجوم المسلحين تشهد معارك كر وفر مع الجيش السوري خلال الـ 72 ساعة الماضية.

ـ قُتل أكثر من 28 مسلّحاً بينهم مسؤول من “هيئة تحرير الشام” والفصائل المتحالفة معها واُصيب عدد آخر، بنيران الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، خلال الساعات الماضية، ليرتفع إلى أكثر من 95 مسلحاً بينهم 6 مسؤولين عدد قتلى الفصائل في المنطقة ذاتها خلال الـ 4 أيام الماضية، بحسب “المرصد السوري المعارض”.

ـ قُتل أحد المسؤولين العسكريين في “جند الملاحم” التابع لتنظيم القاعدة المدعو “أبو محمد سحال” بنيران الجيش السوري في ريف إدلب الجنوبي.

ـ قُتل أحد مسؤولي “فيلق الشام” المدعو “صالح يوسف عجيني” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون، في “بيك آب” كان يقله، على الطريق الواصل بين المسطومة _أريحا في ريف إدلب الجنوبي.

دمشق وريفها:

ـ سقطت عدة قذائف هاون على أحياء باب توما والدويلعة والقصاع في مدينة دمشق، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ أُصيب المسؤول العسكري لـ “كتائب أكناف بين المقدس” خلال الاشتباكات مع مسلحي داعش على جبهة حي الزين الفاصل بين الحجر الأسود وبلدة يلدا في ريف دمشق الجنوبي.

درعا وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة أحد مسؤولي “جيش الثورة _الجيش الحر” المدعو “بلال الزبداني”، على الطريق الواصل بين بلدتي عقربا _كفر شمس بريف درعا الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابته.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على الحاجز الشمالي لبلدة الحارة في ريف درعا الشمالي التابع للمجموعات المسلحة، وعلى المشفى الميداني في البلدة، ولاذوا بالفرار، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ دارت اشتباكات بين “الجيش الحر” والمجموعات المرتبطة بداعش عند أطراف بلدة البكار وسد الجبيلية في ريف درعا الغربي، أسفرت عن تدمير “الجيش الحر” آلية للمجموعات المرتبطة بداعش.

دير الزور وريفها:

ـ قُتلت امرأة إثر انفجار لغم بها من مخلفات داعش في بلدة أبو حمام في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ أُصيب عدد من المدنيين إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الحسكة وريفها:

ـ شنَّ مسلحو “قسد” حملة اعتقالات، في مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي، طالت عدداً من الشبان، بهدف “التجنيد الإجباري”.

المشهد المحلي:

ـ أكد البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الارثوذكسية في العالم، خلال حفل تكريم رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ، أن طبيعة المجتمع السوري الذي يشكل لوحة جميلة غنية بتنوعها وقوية بتجانسها منحته القوة في مقاومة الحرب الكونية الشعواء التي شنت علينا والتي استعملت الإرهاب والفتنة محاولة النيل من شعبنا، من جانبه قال صباغ، إن الشعب السوري أسرة واحدة ووحدته الوطنية عنوان صموده في مواجهة الحرب.

ـ أعلن محافظ ريف دمشق، من قرية مغر المير بريف دمشق، عن بدأ عودة المواطنين إلى مزرعة بيت جن والقرى المحيطة بها بعد تطهيرها من الإرهاب، وأكد أن المحافظة ستوفر جميع الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة الكريمة والآمنة لجميع العائدين.

المشهد الدولي:

ـ أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، عن صدمته وأسفه بشأن وفاة منير درويش عضو “هيئة التفاوض” السورية عن “منصة القاهرة” في مستشفى في دمشق بعد تعرضه للدهس من قبل مجهول قرب منزله، ودعا دي ميستورا لإيجاد ومعاقبة المسؤولين عن مقتل.

ـ قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إننا في الأيام المقبلة، سنواصل “عملية تطهير الحدود الجنوبية لبلادنا من الإرهاب والتي بدأناها مع انطلاق عملية درع الفرات”، في عفرين شمالي سوريا.

ـ أعلن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن لبنان تضرر من الأزمة من السورية، مشيراً إلى أن لبنان يعول على الاستفادة من إعادة إعمار سوريا، مؤكداً أن هناك منافع عديدة إذا كان لبنان جاهزاً لذلك.

المصدر: الاعلام الحربي