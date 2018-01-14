اعلنت سلطات هاواي السبت ان انذارا صدر من طريق الخطأ حذر سكان هذه الولاية الاميركية من قرب سقوط صاروخ بالستي في الجزيرة، وطلب منهم الاحتماء في الملاجىء.

واكد حاكم هاواي ديفيد ايجي والوكالة المحلية لادارة الاحداث الطارئة ان “جزيرة هاواي الواقعة في المحيط الهادىء غير مهددة على الاطلاق بصاروخ بالستي”.

من جهته، سارع المتحدث باسم مركز القيادة العسكرية الاميركية لمنطقة المحيط الهادىء الى “التأكيد ان المركز لم يرصد وجود اي تهديد مصدره صاروخ بالستي يتجه الى هاواي”، وتابع ان “توجيه الرسالة قبل قليل جاء من طريق الخطأ”، مضيفا ان “ولاية هاواي ستوجه رسالة تصحيح في اقرب وقت ممكن”.

واكدد عدد كبير من الاشخاص انهم تلقوا انذارا على هواتفهم عبر نظام “امبر الرت” التابع لوزارة العدل الاميركية، وجاء في الرسالة التي تلقاها سكان الجزيرة السبت قرابة الساعة الثامنة صباحا (18.00 ت غ) “صاروخ بالستي يهدد هاواي، احتموا على الفور في الملاجىء، الامر ليس تدريبا”.

ومعلوم ان اجواء التوتر قائمة اصلا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بسبب التصريحات الاستفزازية التي يطلقها الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشكل متواصل تجاه كوريا الشمالية، ناهيك عن المناورات الاميركية المشتركة مع الكوريين الجنوبيين واليابانيين التي تعتبرها بيونغ يانغ تهديدا لها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية