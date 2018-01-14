شارك آلاف الاشخاص السبت في تظاهرة في العاصمة البلجيكية بروكسل مطالبين باستقالة وزير الدولة والهجرة ثيو فرانكن المتهم بتسهيل طرد سودانيين من بلجيكا تعرضوا لاحقا لسوء معاملة في بلادهم.

وشارك في التظاهرة 6600 شخص، حاملين لافتات تضمنت “اصدار امر” باستقالة الوزير على غرار ما قام به عندما امر سودانيين رفضت طلبات لجوئهم بمغادرة بلجيكا والعودة الى بلدهم.

وجاءت التظاهرة تلبية لدعوة اطلقتها نحو عشرين منظمة وحزبا سياسيا من اليسار.

وتتهم المعارضة البلجيكية الوزير فرانكن بانه دعا في ايلول/سبتمبر الماضي ثلاثة من كبار الموظفين السودانيين لزيارة بلجيكا، حيث قاموا بالتعرف على السودانيين المرشحين للطرد لانهم لا يستوفون شروط اللجوء.

وتم بالفعل طرد نحو عشرة سودانيين منذ زيارة الموظفين السودانيين، واكدت منظمة غير حكومية ان عددا من المطرودين تعرضوا لسوء معاملة وحتى لـ”التعذيب”.

وسارعت الحكومة عندها الى تعليق عمليات الطرد وفتحت تحقيقا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية