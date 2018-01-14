اتهم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الصحافة الأجنبية بتهويل الاحتجاجات التي تشهدها تونس.

وقال السبسي في حديث له السبت “من موقعي أنا على نفس المسافة من الجميع لكني متحسس لما يقع في البلاد”.

وتابع السبسي “ما وقع شيء غير مقبول لكن لا يجب تهويله”، واضاف “هناك تهويل من قبل الصحافة الأجنبية وهناك من يرغب في ذلك وهناك تهييج ودعاية تعبئة وتحريض الناس على النزول إلى الشارع”.

ولفت السبسي الى أن “هناك أطرافا سياسية تونسية تلجأ إلى الصحافة الأجنبية ظنا منها أنها عامل مؤثر في أوضاعنا الداخلية”، وتابع “أنا أقول لكم إن هذا لن يؤثر علينا فما يؤثر علينا هو الصحافة الوطنية ومواقف الأحزاب الوطنية والمنظمات”.

وشدد السبسي على “ضرورة احترام الاختلاف السياسي في تونس دون المساس بأمن واستقرار البلاد”، وقال “نتفهم اختلاف مواقف الأحزاب السياسية وعلى الحكومة أن تضمن الحقوق والحريات لكل الأطراف”.

واعتبر السبسي أن “التعاطي الأمني مع الاحتجاجات كان موفقا بعد التحكم في زمام الأمور بشكل جيد”، ووجه “التحية للقوات المسلحة من الجيش والحرس والأمن”.

المصدر: سبوتنيك