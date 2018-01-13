اعلنت قطر السبت انها ابلغت الامم المتحدة بان طائرة عسكرية اماراتية انتهكت مجالها الجوي للمرة الثانية مطلع كانون الثاني/يناير

الجاري.

وقالت وزارة الخارجية القطرية ان “دولة قطر وجهت رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. بشأن قيام طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي” للامارات و”متجهة إلى البحرين، باختراق المجال الجوي لدولة قطر” في الثالث من كانون الثاني/يناير.

واضافت ان الطائرة قامت “بالتحليق فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة قطر وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة”.

وتابعت ان “تكرار هذه الحادثة النكراء واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك سيادة دولة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية”.

وكانت قطر ذكرت الجمعة انها ابلغت الامم المتحدة بان “طائرة حربية مقاتلة إماراتية قادمة من المجال الجوي” للامارات قامت “باختراق المجال الجوي لدولة قطر في 21 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

ونفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات انور قرقاش الجمعة الاتهام القطري معتبرا ان هذه “الشكوى بشأن انتهاك الإمارات مجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة ونعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن”، واضاف ان “ما نراه تصعيدي وغير مبرر”.

تخضع قطر لحصار اقتصادي من السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ اكثر من سبعة اشهر بعد اتهامها بدعم “الارهاب” والتقرب من ايران.

وترفض قطر كل الاتهامات الموجهة اليها من هذه الدول منذ حزيران/يونيو الماضي، وتعتبر ان الهدف منها فرض “وصاية” على سياستها الخارجية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية