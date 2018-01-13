الجيش السوري وحلفاؤه سيطروا على تل احمر ومزرعة وتل الشيخ وقلعة الشيخ وام عامود وحانوتة بريف ادلب – موقع قناة المنار – لبنان
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January 13 2018 - 18:10
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مراسل المنار: قوات العدو تهاجم مسيرة في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة وتوقع اصابات بين المتظاهرين
مراسل المنار: مستوطنون يهاجمون حافلة فلسطينية متجهة نحو العيساوية بالقدس المحتلة
قوات العدو تطلق الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين الفلسطينيين والاجانب المتضامنين مع عهد التميمي بقرية النبي صالح بالضفة
حركتا حماس والجهاد الاسلامي تقاطعان اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيعقد في رام الله الاحد
حماس والجهاد: اجتماع المجلس المركزي لن يخرج بقرارات ترقى الى مستوى طموحات الفلسطينيين في ظل الظروف الحالية
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على الطريق الواصل بين خناصر وتل الضمان وجبل الأربعين بريف حلب الجنوبي
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على 11 قرية غرب مدينة خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع "جبهة النصرة"
القرى المستعادة: تل أحمر ومزرعة وتل الشيخ وقلعة الشيخ وام عامود وحانوتة ومكتبة وتل حواصيد واعبد وشويحة اللهب وتل الضمان
الجيش السوري يستعيد جميع النقاط التي تقدمت اليها جبهة النصرة في ريف ادلب الجنوبي الشرقي خلال اليومين الماضيين
المرصد المعارض: قوات الجيش السوري المتقدمة من ريف حلب يفصلها 6 كلم عن القوات المتمركزة قرب مطار أبو الظهور بريف ادلب
سانا: اصابة 3 أطفال أحدهم اصابته خطيرة جراء انفجار لغم من مخلفات مسلحي "جبهة النصرة" في قرية جبا بريف القنيطرة
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: أميركا تظن انها اسست جيشا يمارسون النهب في سوريا وسترى كيف سنبدد هؤلاء اللصوص باسبوع
اردوغان: على الجميع ان يعلموا انه في حال لم يستسلم الارهابيون في عفرين فسوف ندمرها فوق رؤوسهم
مساعد وزير الخارجية الروسي: نتوصل تدريجيا الى خلاصة مفادها ان قرارا داخليا اميركيا اتخذ بالانسحاب من الاتفاق النووي
سيرغي ريابكوف: الانسحاب من الاتفاق سيكون أحد اكبر الاخطاء على صعيد سياسة واشنطن الخارجية وسوء تقدير كبير
تونس: الرئيس الباجي قائد السبسي يجتمع مع الاحزاب الحاكمة ومنظمات المجتمع المدني لبحث سبل الخروج من الازمة الاجتماعية
رئيس الجمهورية ميشال عون: اتفقت مع رئيس الحكومة على عقد جلسة قريبا جدا للحكومة لدرس الحلول للاقساط ورواتب المعلمين
وزير التربية مروان حماده يشدد خلال لقائه نقابة المعلمين بالمدارس الخاصة على ضرورة تطبيق القانون لحصولهم على سلسلة الرتب
وزير المهجرين طلال أرسلان: أطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث موضوع المهجرين ليكون الجميع أمام مسؤولياتهم
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يؤكد على ضرورة التوافق بين الرؤساء الثلاثة وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
الجمعية التعاونية المتحدة لتعاونيات مربي النحل في محافظة عكار تدعو الى التصدي للتعديات التي تستهدف المناحل منذ 30 عاما
أميركا: ارتفاع حصيلة الضحايا جراء السيول الوحلية التي ضربت جنوب كاليفورنيا الى 18 قتيلا عثرت على جثة رجل تسعيني
الجيش السوري وحلفاؤه سيطروا على تل احمر ومزرعة وتل الشيخ وقلعة الشيخ وام عامود وحانوتة بريف ادلب
منذ 2 ساعة
13 January، 2018
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