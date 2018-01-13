علق رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال أرسلان، في تغريدة على “تويتر”، على ملف المهجرين وما يتعرض له من إهمال ولا مبالاة من قبل الدولة.

وقال ان “تعاطي الدولة مع ملف المهجرين مخز ومعيب، ومع الأسف هذا الموضوع البالغ الأهمية والذي يعتبر العامود الأساسي لاستعادة الثقة بالدولة وبأولوياتها التي تطال عيش الناس الكريم بدون استغلال سياسي ودون منة من أحد لا من رجال السياسة والأحزاب والفعاليات ولا حتى من الدولة كدولة”.

وأضاف “هذا واجب وطني ومصيري يتعلق بالعيش الواحد الذي نتغنى بلبنان دائما بأنه النموذج للعيش المشترك السليم، وأقول للجميع في الجبل وغير الجبل مقيمين ومهجرين، لا تصدقوا كل ما يقال من أي جهة كانت دينية أو زمنية كبيرة أو صغيرة، هذا الملف ليس من أولويات احد،المحاربة على قدم وساق من الداخل والخارج”.

وتابع “وإني أطالب بعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث موضوع المهجرين ليكون الجميع أمام مسؤولياتهم، كفى وعودا، كفى مزايدات، كفى تكاذبا، كفى متاجرة، كفى خطابات وبيانات رنانة وكفى تباكيا”.

واكد أرسلان”على من يريد المساعدة في هذا الملف المصيري للبلد، من إكليروس ورجال دولة وأحزاب وزعامات أن يضغط معنا لعقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لبحث تفاصيل الموضوع وتأمين الاعتمادات اللازمة، تماما مثلما عقدت جلسات خاصة للحكومة بمواضيع معينة، وغير ذلك يكون هروبا من المسؤولية وعلى كل الناس أن تعي هذه الحقيقة، ولا أرى ولن أقتنع بأن أي ملف أهم من هذا الموضوع الذي يطال بنية المجتمع كمجتمع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام