أعلنت وزارة الحرب الأميركية “البنتاغون” عن عدة مشاريع للعقيدة النووية الأميركية، وأشارت إلى ان “النسخة النهائية ليست جاهزة بعد ويجب ان يوافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوزير جيمس ماتيس”.

وقال “البنتاغون” في بيان له الجمعة “إننا نجري مناقشات نشطة وكتبنا العديد من المشروعات ولكن العقيدة النووية لم تكتمل بعد ويجب ان يتم مراجعتها والموافقة عليها في نهاية الأمر من قبل الرئيس ورئيس البنتاغون”.

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة “هافينغتون بوست” الاميركية مقتطفات من النسخة التمهيدية الغير سرية للعقيدة النووية الأمريكية الجديدة.

المصدر: سبوتنيك