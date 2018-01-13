أكد عضو المكتب السياسي لحركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين محمد الهندي ان “رفض الحركة المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية سببه ان سقف هذا الاجتماع لن يتجاوز السقف السياسي للسلطة”.

وأوضح الهندي في حديث له مساء الجمعة أن “سبب رفض الحركة المشاركة في اجتماعات المركزي هو أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تحديات كبيرة تعصف بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية القدس”، ولفت الى ان “التصريحات الايجابية التي سمعناها من قبل السلطة خلال الأيام الماضية بعد قرار ترامب الأخير لم تترجم على أرض الواقع وكأنها تصريحات هوائية لا قيمة لها”.

وقال الهندي إنه “كان من المفترض أن يبنى على هذه التصريحات قرارات كوقف المفاوضات ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف وإنجاز المصالحة الوطنية ولكن فوجئنا بالإعلان عن اجتماع المركزي في رام الله”.

واعتبر الهندي أن “القرارات التي سيخرج بها الاجتماع لن تتجاوز السقف السياسي للسلطة التي لا زالت ترى في المفاوضات واتفاق اوسلو وما ترتب على هذا الاتفاق من اعتراف بالاحتلال كأنه جار ومن ممارسات على الارض مثل التنسيق الامني كطريق”.

المصدر: فلسطين اليوم