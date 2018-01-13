اعتذرت حركة “حماس” عن المشاركة في جلسة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية التي عقدت مساء الجمعة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق في حديث له أن “حماس اعتذرت عن مشاركة لا فائدة منها وهدفها مشاركة تخدم شعبنا”.

وقال أبو مرزوق “حماس أرادت اجتماع الإطار القيادي المؤقت وحماس تريد مشاركة الكل الفلسطيني بعيدا عن الاحتلال”.

وشدد أبو مرزوق على أن “حماس تريد رفع العقوبات عن قطاع غزة وتريد حكومة وحدة وطنية وتطبيق قرارات اللجنة التحضيرية ببيروت”، ولفت الى ان “حماس تريد المشاركة التي تخدم شعبنا واعتذرت عن مشاركة لا فائدة منها”.

المصدر: فلسطين اليوم