طالب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجمعة بـ “اتفاق” مع الاوروبيين لـ”معالجة الثغرات الرهيبة” التي يعتبر انها موجودة في اتفاق العام 2015 حول النووي الايراني. والا فان بلاده ستنسحب من هذا الالتزام الدولي.

وحذر ترامب في بيان قائلا “انها الفرصة الأخيرة، وفي غياب مثل هذا الاتفاق، فإن الولايات المتحدة لن تجدد تعليق العقوبات” التي تم رفعها منذ عام 2015 “من أجل البقاء في الاتفاق النووي الايراني”.

وقال “اذا شعرت في اي وقت ان مثل هذا الاتفاق ليس في متناول اليد، فسانسحب” من اتفاق 2015 على الفور”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية