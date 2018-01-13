اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الجمعة ان تحذيرات الرئيس الاميركي دونالد ترامب في شان الاتفاق النووي الايراني هي “محاولات يائسة” لتقويض اتفاق غير قابل لاعادة التفاوض.

وكتب جواد ظريف على تويتر بعدما حذر ترامب من ان قراره تمديد تعليق العقوبات على ايران قد يكون الاخير ان “سياسة ترامب وإعلان اليوم محاولات يائسة لتقويض اتفاق متين متعدد الأطراف”، مؤكدا انه “لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق، وبدلا من تكرار الخطاب المتعب، يجب على الولايات المتحدة أن تحترم نفسها تماما مثل

إيران”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية