صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية

صعدة: إستشهاد الطفل “يحيى معيض” متأثراً بجراحه جراء الغارات التي استهدفت منزلهم في منطقة تشدان بمديرية غمر

صعدة: إستشهاد مواطن واصابة آخر برصاص حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية

الجوف: قتلى وجرحى في صفوف المنافقين إثر قصف مدفعي على تجمعاتهم في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف

الإعلام الأمني: تمكنت الأجهزة الأمنية بالعاصمة من ضبط مجموعة من العناصر الإجرامية المطلوبة لأجهزة الأمن

الإعلام الأمني : من بين العصابة التي تم ضبطها اليوم عنصر محكوم عليه بالإعدام لتورطه في قضايا حرابة وتنفيذ اغتيالات

المصدر: المسيرة