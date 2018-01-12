لقي عدد من الجنود السعوديين ومرتزقتهم مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار عبوتين ناسفتين كلا على حده في نجران، كما دك الجيش اليمني واللجان تحصينات وتجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم بالقذائف الصاروخية والمدفعية في الجبهة ذاتها.

مصدر عسكري أفاد عن انفجار عبوة ناسفة بعدد من الجنود السعوديين في طريق نهوقة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد منهم،كما أفاد تفجير طقم عسكري سعودي محمل بالمرتزقة في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء.

وفي الجبهة ذاتها، أفاد المصدر عن إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في موقع عباسة وقبالة منفذ الخضراء في صحراء البقع قبالة منفذ الخضراء بقذائف المدفعية

وفي السياق ذاته، أوضح المصدر ان صاروخية الجيش واللجان قصفت تجمعات للجنود السعوديين في مستحدث المخروق ومعسكر رجلا.

إلى ذلك استهدف الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في المخروق الصغير وموقع الشبكة بقذائف المدفعية.

وكانت القوة الصاروخية أطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس صاروخاً باليستياً نوع “قاهر تو إم” على مهبط طائرات الأباتشي في معسكر القوات الخاصة بنجران.

المصدر: المسيرة نت