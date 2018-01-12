اعلن خفر السواحل الايطاليون الخميس انهم انقذوا 264 مهاجرا كانوا مكدسين في مركب قبالة كالابري على طريق بات المهربون يستخدمون فيه بالاونة الاخيرة مراكب تقل عشرات الاشخاص.

وبحسب متحدث باسم خفر السواحل فان المركب قد يكون انطلق من تركيا لكن يتعين انتظار شهادات المهاجرين بعد وصولهم مساء الى كروتوني لمعرفة المزيد عن مسارهم.

ورصدت المركب طائرة استطلاع تابعة للوكالة الاوروبية لحماية الحدود وتمت نجدة المهاجرين على بعد 30 ميلا بحريا من كروتوني من عدة سفن تابعة لخفر السواحل والشرطة الايطالية اضافة الى بارجة بريطانية تابعة للوكالة الاوروبية.

وفي كانون الاول/ديسمبر 2014 وكانون الثاني/يناير 2015، تخلى المهربون قبالة سواحل ايطاليا عن اكثر من ست سفن شحن قديمة انطلقت من تركيا مع مئات المهاجرين وشغلوا القيادة الالية لهذه السفن باتجاه السواحل الايطالية.

بيد ان تضييق المراقبة على هذا النوع من السفن في تركيا انهى هذه الرحلات التي كانت تجبر خفر السواحل الايطاليين على النزول للسفن من مروحية واحيانا في ظروف مناخية صعبة لقيادتها وتفادي تحطمها على الصخور.

ومذاك بات هناك عدد محدود من بضع عشرات وربما بضع مئات يسلك هذا الطريق عادة على مراكب شراعية بيقودها اوكرانيون او روس يوصلونهم الى الشاطىء قبل ان يلوذ بالفرار.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل “من النادر مشاهدة سفن كبيرة في هذه المنطقة. في العادة تصل مراكب شراعية”.

ويعبر معظم المهاجرين الواصلين الى ايطاليا. بلغ عددهم 119 الفا عام 2017، من ليبيا لكن عمليات الانطلاق منها خفت كثيرا منذ الصيف الماضي اثر اتفاق بين روما والسلطات الليبية وبعض الميليشيات.

لكن هذا الطريق يبقى خطرا ففي بداية كانون الثاني/يناير لقي عشرة مهاجرين على الاقل حتفهم وفقد نحو 150 بينهم صبية، قبالة ليبيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية