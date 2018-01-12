انتشر 300 جندي فرنسي الخميس في ليتوانيا في اطار عملية لحلف شمال الاطلسي تهدف الى تعزيز جبهته الشرقية في مواجهة روسيا، وفق ما اعلنت هيئة الاركان الفرنسية.

وقالت هيئة الاركان في بيان ان وحدة “لينكس” التي انتشرت بين اذار/مارس وكانون الاول/ديسمبر 2017 في تابا باستونيا وصلت بداية كانون الثاني/يناير الى روكلا في ليتوانيا في مهمة اولية مدتها ثمانية اشهر ضمن كتيبة المانية.

وتضم الوحدة الفرنسية خصوصا اربع دبابات “لوكلير” وتسع اليات قتالية مصفحة للمشاة. وقرر حلف شمال الاطلسي خلال قمته في وارسو في تموز/يوليو 2016 نشر قواته في دول البلطيق وبولندا في مواجهة سياسة روسيا في المنطقة.

وينشر الحلف اربع كتائب متعددة الجنسية يضم كل منها نحو الف عنصر في دول البلطيق وبولندا، فاضافة الى الكتيبة الالمانية في ليتوانيا، تقود بريطانيا كتيبة في استونيا وكندا كتيبة في لاتفيا والولايات المتحدة كتيبة في بولندا.

وتصاعد التوتر بين روسيا والغرب في الاعوام الاخيرة وخصوصا بسبب الازمة في اوكرانيا والتدخل العسكري لموسكو في سوريا اعتبارا خريف عام 2015.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية