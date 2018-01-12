أكد وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي الخميس قدرة منتجي النفط على إعادة التوازن في العرض والطلب خلال العام الجاري اذا التزموا باتفاق لخفض الانتاج.

وأكد المزروعي لقناة “سي ان بي سي عربية” ان اعادة توازن السوق مستمرة و”كل العوامل ايجابية” للوصول الى تصحيح السوق مع نهاية 2018.

واضاف الوزير الذي يرأس اوبك للعام 2018 انه يتوقع “نموا سليما في الطلب على النفط” في العام الجاري مع استمرار التحسن الاقتصادي القوي حول العالم.

ورغم استمرار انخفاض مخزونات النفط بحسب المزروعي شدد على ان حوالى 100 مليون برميل متبقية ما زال ينبغي تخفيضها.

واتفقت الدول الـ14 الاعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) و10 دول خارجها في كانون الاول/ديسمبر على تمديد اتفاق لخفض الانتاج الى نهاية 2018 بعدما اسهم في تحسين اسعار الخام وتعافيها من انهيار كبير.

واعتبر المنتجون ان تخفيض الانتاج بـ1.8 ملايين برميل في اليوم شكل دفعة كبرى لأسواق الخام ويؤكدون تنفيذه بنسبة 122%.

واعتبر المزروعي ان الأهم مواصلة منتجي اوبك وغيرها تنفيذ الاتفاق الذي ابرم عام 2016. وارتفع عدد المنتجين الذين انضموا الى الاتفاق من 24 الى 30 دولة، بحسبه.

ومنذ سريان الاتفاق في كانون الثاني/يناير 2017 سجلت اسعار النفط تحسنا، بعد انهيار الى دون 30 دولارا للبرميل في 2016 نتيجة فائض في الانتاج، لتبلغ دون 70 دولارا بقليل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية