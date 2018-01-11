اعتبر وزير النقل البري والملاحة البحرية الهندي نيتين غادكاري مشروع تطوير ميناء جابهار الايراني بانه يشكل اهم مشروع اقتصادي يجري تنفيذه حاليا مع ايران بصورة مشتركة.

وفي تصريح لمراسل ارنا في نيودلهي علي هامش ملتقى تجاري بين ايران والهند في نيودلهي بمشاركة وزير النقل وبناء المدن الايراني عباس آخوندي صرح غادكاري اليوم الخميس ان مشروع تطوير ميناء جابهار يعتبر مشروعا هاما جدا من الناحية اللوجستية حيث يمكن ان يشكل مشروعا علي اساس قاعدة ‘الربح – ربح’ للبلدين موكدا على دعم الهند لهذا المشروع واكماله.

واعرب عن اعتقاده بان مشروع تطوير ميناء جابهار يعتبر مشروعا مفيدا جدا بالنسبة لرجال اعمال البلدين سواء من الناحية الاستثمارية او من الناحية التجارية.

وبشان عملية الاستثمار والتسويق والتجارة عن طريق ميناء جابهار قال الوزير الهندي ان الملتقى الذي يعقد حاليا في نيودلهي يوفر فرصة للمستثمرين الهنود والايرانيين كي يجدون الارضيات المناسبة للاستثمار مضيفا ان هذا الملتقي سيسهم ايضا في تطوير التجارة بين البلدين.

المصدر: وكالة ارنا