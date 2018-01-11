أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية، اليوم الخميس، أن الطائرات بدون طيار التي استخدمت في الهجوم على المنشآت العسكرية الروسية في سوريا كانت يدوية الصنع.

وقال رئيس إدارة صناعة وتطوير منظومة استخدام الطائرات المسيرة في هيئة الأركان العامة الروسية، اللواء الكسندر نوفيكوف للصحفيين: “حتى وقت ليس ببعيد، كان المسلحون يستخدمون الطائرات بدون طيار بشكل رئيسي للاستطلاع الجوي. كان هناك فقط عدة حالات تطبيقها للهجوم. عادةً كانت أجهزة يدوية الصنع، تم تجميعها من القطع المتوفرة في السوق المفتوحة”.

وأضاف المتحدث: “يجب الإشارة إلى أننا رصدنا ظهور طائرات بدون طيار من الأنواع والإصدارات الجديدة لدى المسلحين في سوريا بعد عدة أيام بعد ظهورها في السوق في بلدان مختلفة. الطائرات بدون طيار التي استخدمت من قبل المسلحين لضرب المنشآت العسكرية الروسية في سوريا في الليلة من 5 لـ6 كانون الثاني/يناير 2018، كانت مستخدمة لأول مرة”.

واضاف :”إن تجميع واستخدام الطائرات بدون طيار من قبل الإرهابيين في سوريا هي مهمة هندسية معقدة تتطلب تدريبا خاصا ومعرفة وخبرة”.

وأكد نوفيكوف على أن الأخصائيين في وزارة الدفاع أجروا تقييما مفصلا لتصميم وقدرات هذه الطائرات المسيرة. مشيرا إلى أنه “مع البساطة الواضحة، فإنها تتطلب وقتا طويلا ومعرفة خاصة، بما في ذلك وفي مجال الديناميكا الهوائية والإلكترونيات اللاسلكية”.

وأضاف اللواء :” ومع ذلك، فإن تجميعها واستخدامها في نظام واحد هو مهمة هندسية معقدة تتطلب تدريبا خاصا ومعرفة في مختلف المجالات العلمية والخبرة العملية في إنشاء مثل هذه الأجهزة”.

المصدر: سبوتنيك