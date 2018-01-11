اصدرت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة بياناً اعلنت فيه “عن حاجتها لتطويع عناصر برتبة مأمور متمرن (ذكور فقط) عن طريق المباراة خلال العام 2018.

تقدم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصيا خلال أوقات الدوام الرسمي في مراكزها في المحافظات إعتبارا من تاريخ 22/1/2018.

يمكن الإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة في كافة المديريات والمكاتب الإقليمية التابعة للمديرية العامة لأمن الدولة أو زيارة موقعها على الإنترنت:

www.state-security.gov.lb، وعبر صفحتها على الفيسبوك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام