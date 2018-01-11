هيئة الاركان الروسية: المسلحون لا يستطيعون الحصول على إحداثيات للهجوم على القواعد الروسية في سورية عبر الإنترنت – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2018 - 16:05
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الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي أم خان وأم العمد قبلي بريف حلب الجنوبي الشرقي إثر مواجهات مع إرهابيي النصرة
الجيش السوري وحلفاؤه يفجرون مستودعاً للنصرة يحوي عبوات ناسفة في قرية أم خان غرب خناصر بريف حلب الجنوبي الشرقي
الجيش السوري وحلفاؤه يصدون هجوماً عنيفاً للنصرة باتجاه نقاطهم بمحيط عطشان وتل مرق والخوين بريف إدلب الجنوبي الشرقي
مقتل عدد من إرهابيي النصرة وجرح آخرين خلال صد هجومهم على نقاط الجيش السوري وحلفائه بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الخارجية السورية: الخارجية الفرنسية برهنت عن جهل كبير بما يجري في ريف محافظة إدلب
الخارجية السورية: ما يقوم به الجيش السوري في ريف إدلب هو تحرير تلك المنطقة من إرهاب النصرة والمجموعات التابعة لها
هيئة الأركان الروسية: طائرات الدرون التي هاجمت القاعدتين الروسيتين في سوريا استخدمها الإرهابيون لأول مرة
الأركان الروسية: القنابل المستخدمة في الطائرات التي هاجمت القاعدتين الروسيتين تم صنعها في أوكرانيا ودول أخرى
الأركان الروسية: نراقب دائماً استخدام المسلّحين لكافة أنواع الأسلحة والآليات العسكرية في سوريا ونعد تدابير لمواجهتها
وسائل إعلام فلسطينية: إطلاق نار يستهدف طائرة استطلاع صهيونية جنوب قطاع غزة
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال اعتقلت 36 مواطناً من محافظات الضفة الغربية المحتلة منذ مساء الأمس
أ ف ب: "إسرائيل" توافق على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
إجتماع أوروبي - إيراني في بروكسل حول الاتفاق النووي
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: الاتفاق النووي غاية في الأهمية وندعم تنفيذه بشكل كامل
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان: لا بديل عن الاتفاق النووي وباريس ملتزمة به وتدعو جميع الأطراف إلى احترامه
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون: ليس هناك خيار أفضل من الاتفاق النووي الذي تم مع إيران
وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل: نسعى إلى حماية الاتفاق النووي مع إيران
لبنان: جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري
الحريري في جلسة الحكومة: الخلافات لن تعطل إجراء الانتخابات وفي أيار المقبل سنذهب إليها مهما كانت الظروف
الحريري: من غير المقبول أن تصبح الإضرابات وسيلة لزيادة ساعات تقنين الكهرباء ونحن نعمل ما بوسعنا في الملف
الحريري: نحن مطالبون بقرارات جريئة وبخطة دائمة وشاملة للنفايات وبخطة مؤقتة تعالج الأزمة في بيروت والضواحي
الوزير غازي زعيتر غادر جلسة الحكومة احتجاجاً على عدم إدراج عدد من البنود الزراعية على جدول الأعمال
النائب وائل أبو فاعور: قدمت للرئيس الحريري مبادرة الرئيس نبيه بري لحل قضية مرسوم الأقدمية ووجدها جديرة بالاهتمام
كتلة الوفاء للمقاومة: نؤكّد على ضرورة أن يظهر الجميع الحرص على إنجاز الانتخابات النيابية في موعدها
كتلة الوفاء للمقاومة: ندعو إلى تضامن كل الشعوب والدول الحرة مع الشعب الفلسطيني ونشجب إجراءات الاحتلال المدعومة أميركياً
كتلة الوفاء للمقاومة: نبارك لإيران النجاح بالتصدي للتدخلات الفاضحة والمدانة التي سعت إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها
كتلة الوفاء للمقاومة: نثمن روح الابتكار وتطوير وسائل الدفاع لدى الشعب اليمني ونجدّد الدعوة إلى الوقف الفوري للعدوان
مصادر يمنية: إستشهاد مواطنين اثنين في 3 غارات لطائرات العدوان استهدفت خياماً للرعاة في مديرية الصفراء بصعدة
تونس: توقيف أكثر من 300 شخص في الساعات الـ24 الأخيرة بتهمة قيامهم بأعمال عنف خلال تظاهرات تشهدها عدد من المدن
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: ما زال هناك "عقبات كبرى" أمام الاتفاق بين المحافظين والاشتراكيين حول تشكيل الحكومة
إيران: 3 زلازل بقوة تجاوزت الـ5 درجات ضربت محافظتي كرمان وكرمنشاه من دون تسجيل أضرار
العراق: زلزال يضرب العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات
هيئة الاركان الروسية: المسلحون لا يستطيعون الحصول على إحداثيات للهجوم على القواعد الروسية في سورية عبر الإنترنت
منذ 37 mins
11 January، 2018
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