أ.ف.ب: عصابة تسرق مجوهرات بقيمة اربعة ملايين يورو من فندق ريتز في باريس – موقع قناة المنار – لبنان
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January 11 2018 - 04:02
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الاعلام الحربي: لا صحة للاخبار المتداولة عن سيطرة الجيش السوري وحلفائه على مطار ابو الضهور بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الاعلام الحربي: اقرب منطقة للمطار يسيطر عليها الجيش السوري هي "تل سلمو" وتقع على اطراف المطار الجنوبية الغربية
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على عدة قرى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع ارهابيي النصرة
مصدر عسكري سوري: الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يستعيد السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف حلب الجنوبي
وزارة الدفاع الروسية: رئيس الاركان العامة ونائب وزير الدفاع بحث هاتفيا مع رئيس هيئة الاركان الاميركية الاوضاع في سوريا
مصدر دبلوماسي: الخارجية التركية تستدعي القائم باعمال السفارة الاميركية في انقرة بسبب التطورات في سوريا
اعلام العدو يتحدث عن اصابة صهيوني بعملية طعن بالمحطة المركزية في بئر السبع جنوب فلسطين المحتلة واعتقال المنفذ
مراسل المنار: مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني في بلدتي ابو ديس والعيساوية في القدس المحتلة
وزير الخارجية الروسي خلال لقائه نظيره الايراني: متفقون مع تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن طهران تفي بتعهداتها
سيرغي لافروف: روسيا وايران في مرحلة حاسمة من التحضير لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي
محمد جواد ظريف: تعاون روسيا وايران لعب دورا هاما في مكافحة الارهاب في سوريا والمنطقة بشكل عام
ظريف: طهران تأسف لاتباع بعض اعضاء الاتفاق النووي سياسة غير بناءة ولا يفون بجزئهم من الصفقة
استطلاع رأي أعده مركز "ليفادا": 68 % من الروس يعتبرون ان الولايات المتحدة الاميركية هي العدو الأول لروسيا
مصادر يمنية: استشهاد 12 مواطنا في غارة لطيران العدوان السعودي الاميركي على سوق شعبي في صعدة
مصادر يمنية: عملية نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقع قوى العدوان السعودي شمال غرب مدينة موزع وسقوط قتلى
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات للجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء في نجران
مصادر يمنية: قنص جنديين سعوديين في موقع الشبكة بنجران
النظام البحريني يعتقل الشيخ حمزة الديري في قاعة المحكمة بعد حكم بسجنه عاماً بذريعة التضامن مع آية الله الشيخ عيسى قاسم
رئيس الحكومة التونسية: ائتلاف الجبهة الشعبية المعارض هو المسؤول عن التخريب في الاحتجاجات
أ.ف.ب: عصابة تسرق مجوهرات بقيمة اربعة ملايين يورو من فندق ريتز في باريس
منذ 2 ساعة
11 January، 2018
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