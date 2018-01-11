قال وزير خارجية غينيا الاستوائية اغابيتو مبا موكوي الاربعاء ان محاولة الانقلاب التي قالت السلطات انها احبطتها الشهر الماضي

“نظمت في الاراضي الفرنسية”، مستبعدا في الان ذاته تورط السلطات الفرنسية.

وصرح الوزير في مؤتمر صحافي “ان الاستراتيجية وضعت على الاراضي الفرنسية”، دون مزيد من التفاصيل.

واضاف “27 ارهابيا او مرتزقا” تم توقيفهم اثر محاولة الانقلاب الذي تؤكد مالابو انها احبطتها نهاية كانون الاول/ديسمبر 2017 وان المرتزقة المتورطين “هم نحو 150” ولا يزالون على اراضي غينيا الاستوائية “على الحدود” مع الكاميرون، ولم يقدم مزيدا من المعطيات بهذا الصدد.

ولازال العديد من الاسئلة مطروحا بشأن هذه القضية في وقت يصعب الحصول على معلومات في المنطقة الشرقية من البلاد حيث احبطت المحاولة.

والعلاقات متوترة بين غينيا الاستوائية وفرنسا منذ فتح القضاء الفرنسي قضية وادانته في تشرين الاول/اكتوبر نجل رئيس غينيا الاستوائية ونائب الرئيس تيودورين اوبيانغ والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة بقيمة 30 مليون يورو مع وقف التنفيذ في قضية تعرف ب “حيازة املاك بطريقة غير قانونية”.

غينيا الاستوائية هي احد اكبر منتجي النفط في جنوب الصحراء الافريقية لكن معظم سكانها يعيشون الفقر وتدار بقبضة من حديد منذ 1979 من الرئيس تيودورو اوبيانغ نغوما (75 عاما).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية