استخدمت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق طلبة خرجوا للاحتجاج على زيادة سعر الخبز في العاصمة السودانية الخرطوم.

وأوضحت مصادر إعلامية أن الشرطة أغلقت الطرق الرئيسة المؤدية إلى جامعة الخرطوم وأجبرت نحو 400 محتج على دخول حرم الجامعة.

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في أنحاء السودان بعد ارتفاع سعر الخبز إثر إعلان الحكومة في أواخر ديسمبر/كانون الأول إلغاء الدعم في ميزانية 2018.

وبحسب المصادر فإن طالبا في المرحلة الثانوية لقي حتفه يوم الأحد في مدينة الجنينة جنوب غربي البلاد، فيما أصيب 6 آخرون بجروح.

المصدر: رويترز