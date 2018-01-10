قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور روسيا وبلجيكا.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي قال إن وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف يزور العاصمة الروسية موسكو من اجل إجراء مباحثات مع نظيره الروسي حول الاتفاق النووي اليوم الأربعاء.

وأضاف “الوزير ظريف كذلك سيتوجّه الى بلجيكا غدا الخميس تلبية لدعوة منسقة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني حيث سيبحث ووزراء خارجية فرنسا، ألمانيا وبريطانيا التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي”.

المصدر: وكالة تسنيم