استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في مقر المجلس ظهر اليوم، السيد محمد علي الشيرازي على رأس وفد من علماء الدين، في حضور المفتي الشيخ غالب عسيلي، وجرى البحث في الشؤون الدينية، وأطلع الشيرازي الامام قبلان على المشاريع الدينية والاجتماعية والتربوية التي يشرف عليها في الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة العراق.

وبارك الشيخ قبلان “كل جهد ومسعى يسهم في خدمة الناس وتبليغ احكام الدين”، معتبرا ان “خدمة الناس ولا سيما الفقراء والمرضى منهم عمل مبارك يتقرب به الانسان الى ربه”.

من جهة ثانية، وجه الشيخ قبلان كلمة في الذكرى 17 لرحيل الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين قال فيها: “في ذكرى غيابك ايها الصديق والاخ العزيز، نتذكر مواقفك الوطنية والانسانية ونحييك في رحلتك ونتذكرك في مواقفك وعملك ومسيرتك الوطنية والانسانية، اذ كان لفقدك فراغ كبير حيث فقدنا ركنا كبيرا وعالما فاضلا ومعلما رائدا من رواد امتنا، فكنت رجل التطلعات الكبيرة والطموحات الرائدة، ولكن لا ننساك لأنك ثروة علمية وانسانية ووطنية وقيمة انسانية سامية، وفي ذكراك نقول لك نحن على العهد باقون نسير على خطاك ونتذكر مواقفك الوطنية الرائدة الى الحقيقة، ونتعهد لك ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى سيبقى الحاضن لجميلك وآثارك ومواقفك، وسيبقى مؤسسة وطنية رائدة حاضنة لكل اللبنانيين في مؤسساته وتطلعاته ومواقفه، لقد رحلت في عز عطائك ولكنك لا تزال موجودا في ذاكرتنا وقلوبنا وعملنا، هنيئا لك في عملك وجهادك ومسيرتك وعطاءاتك”.

وختم “رحمك الله أيها الأخ والحبيب والصديق، وعهدنا إليك اننا على نهج الوفاء للبنان سنبقى نحميه ونحفظه، وعلى خط الدعوة من أجل الوحدة والتعاون والتآخي في إطار صيغة العيش المشترك، وسنستمر في مسيرتنا لحفظ الوطن وتحصين وحدته الوطنية بتعاوننا مع كل اللبنانيين، ليظل لبنان بلد العيش المشترك وطنا نهائيا لكل بنيه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام