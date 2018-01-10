دعا وزير الدفاع والإسناد للقوات المسلحة الايراني القطاع الخاص الداخلي والخارجي للإستثمار في سواحل مُكران وقال، ‘ان مشروع تطوير سواحل مُكران الشامل أصبح جاهزا’.

وقال العميد ‘أمير حاتمي’ اليوم الأربعاء بعد ختام جلسة مجلس الوزراء في تصريح للمراسلين حول تطوير سواحل مُكران والإستثمار في هذا المشروع قال، ‘ان سواحل مكران من القطاعات العامة التي تضم الكثير من الطاقات وبسبب تواجد القوات المسلحة في هذه المنطقة، تولت وزارة الدفاع مهام أمانة فريق عمل الإعمار”.وإشار “الى الإنجازات الجيدة في هذا المجال خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بما فيها زيادة طاقة ميناء الشهيد بهشتي من 2.5 الي 8.5 مليون طن”.

كما أشار الى التنسيق لإقامة ملتقى ‘التعريف بالطاقات المتوفرة في سواحل مُكران للقطاع الخاص’ يومي 26 و27 شباط/فبراير المقبل في نسخته الثانية لكي تتمكن القطاعات الخاصة الداخلية والخارجية من الاستفادة من فرصة الإستثمار المتوفرة في هذه المنطقة بصورة قصوى.

واعتبر حاتمي هذه المنطقة من المناطق الأكثر أهمية في البلاد وأضاف، ان الحكومة تدعم الإستثمار في هذه المنطقة بشكل جاد وفي هذا الصدد، تم تحضير مشروع تطوير سواحل مُكران الشامل وبعض الإجراءات الجيدة في هذا المجال خاصة في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات.

المصدر: وكالة ارنا