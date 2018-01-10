الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى “حوارين – رملة – مزيعلة – نوارة – رسم الشيخ” وتل الصبحة في ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع ” جبهة النصرة “ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2018 - 15:55
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الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على 14 قرية بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع "جبهة النصرة" وحلفائها
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الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قريتي "ام ميال" و"ام صهريج" بريف حماه الشمالي الشرقي
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الرئاسة الفرنسية: بكين قدمت طلبية لشراء 184 طائرة ايرباص "ايه 320" بقيمة 18 مليار دولار
الجيش السوري وحلفاؤه يسيطرون على قرى “حوارين – رملة – مزيعلة – نوارة – رسم الشيخ” وتل الصبحة في ريف حلب الجنوبي الشرقي بعد مواجهات مع ” جبهة النصرة “
منذ 27 mins
10 January، 2018
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