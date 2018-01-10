قتل الجيش النيجيري في غامبورو فجر الثلاثاء فتاتين واعتقل ثالثة لدى اكتشافه انهن يرتدين سترات ناسفة ويحاولن دخول المدينة الواقعة في ولاية بورنو على الحدود مع الكاميرون، كما افادت مصادر في ميليشيا محلية.

واوضحت المصادر ان جنودا كانوا يسيرون دورية في غامبورو قرابة الساعة الثالثة فجرا حين رصدوا الفتيات الثلاث مرتديات سترات ناسفة ويحاولن الوصول الى المدينة.

وقال عمر كشالة الذي ينتمي الى ميليشيا محلية تساند الجيش ان “الجنود عثروا على الفتيات الثلاث وقتلوا اثنتين منهن، الثالثة اعتقلت مع سترتها الناسفة”.

واضاف ان “اثنتين منهن كانتا تسيران سويا وقد طلب منهما الجنود نزع سترتيهما الناسفتين لكنهما رفضتا فاطلق الجنود عليهما النار وقتلوهما”.

من جهته، قال عنصر آخر في الميليشيا نفسها يدعى شيخ مادا ان الجنود عثروا على الانتحارية الثالثة في مكان غير بعيد بعد ان نزعت سترتها الناسفة والقت بها في مبنى مهجور.

والاربعاء الفائت قضى 14 مصليا في هجوم انتحاري استهدف مسجدا في المدينة نفسها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية