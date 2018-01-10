رفع البنك الدولي الثلاثاء توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2018 بعدما أتى أداء العام المنصرم افضل من المتوقع، لكن هذا التفاؤل عتمت عليه مخاوف على الاقتصاد العالمي على المدى البعيد.

وقال البنك ان اجمالي الناتج المحلي العالمي سينمو هذا العام بنسبة 3.1% (بزيادة قدرها 0.2% عن التوقعات السابقة في حزيران/يونيو المنصرم)، بالمقارنة مع 3% في 2017.

لكن المؤسسة المالية الدولية حذرت من انه يتعين على الحكومات القيام باستثمارات لتحسين آفاق النمو الاقتصادي في بلدانها، مشددة على وجوب ان يحصل هذا الامر قبل أن تحل الازمة المقبلة. الآنية لا محالة.

وقال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي آيهان كوس ان “النمو العالمي اقوى مما كنا نتوقع”، مشيرا الى ان هذا التحسن يشمل كل مناطق العالم بدءا بـ”الثلاثة الكبار” اي الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان.

وبحسب التوقعات الجديدة يفترض ان يسجل الاقتصاد الاميركي هذا العام نموا بنسبة 2.5% مقابل 2.2% كانت متوقعة في حزيران/يونيو، في حين سيبلغ معدل النمو في منطقة اليورو 2.1% وفي اليابان 1.3%.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية