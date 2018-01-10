أعلنت جبهة تحرير “مورو” وجبهة التحرير الوطني، الناشطتين في جنوب الفيلبين، عن إنشاء اتحاد بينهما لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وجاء في بيان للجبهتين أن الهدف من الاتحاد هو محاربة عناصر “داعش” والمجموعات الموالية له في مدينة مينداناو ومحيطها، موضحا أن الاتحاد سيحول دون تسرب الميليشيات داخل شعب بانغسامورو في مناطق جنوب كوتاباتو وسارانغاني وسلطان كودارات.

وقال مهاكر إقبال، أحد أعضاء جبهة تحرير “مورو”، إن الجبهتين ستنفذان عمليات عسكرية مشتركة ضد “داعش” والجماعات الموالية له، وستقومان بتبادل المعلومات الاستخباراتية، مضيفا أن الجبهتين ترفضان قيام “داعش” والجماعات الموالية له بنسف اتفاق السلام المبرم مع الحكومة الفلبينية.

من جانبه، أكد داتو سما، أحد أعضاء جبهة التحرير الوطني، أن الاتحاد يهدف إلى تأمين حماية المدنيين، وردع العناصر التي تنوي القيام بأعمال إرهابية ضد المواطنين.

يذكر أن الحكومة الفلبينية و”جبهة مورو” وقعتا يوم الـ15 تشرين الأول 2012، اتفاقا إطاريا من أجل إحلال سلام دائم في جزيرة “مينداناو”، ومن المتوقع بموجب الاتفاق تغيير اسم الجزيرة إلى “بانغسامورو”، وإعلانها منطقة حكم ذاتي في المناطق ذات الأغلبية المسلمة.

المصدر: وكالات